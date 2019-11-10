Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kilis Gelişim ve Kalkınma Topluluğu tarafından, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.

Yaşar Aktürk Taziye Evi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, Atatürk ve şehitler için dua edildi.

Mevlidin okunmasının ardından Gelişim ve Kalkınma Topluluğu Başkanı Haşim Özyurt, yaptığı açıklamada, Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Türk gençliği olarak Atatürk'ün işaret ettiği yönde ilerlediklerini belirten Özyurt, şunları kaydetti:

"Kilis Gelişim ve Kalkınma Topluluğu olarak kuruluşumuzdan sonra ilk müstesna günün 10 Kasım olması nedeniyle bugün böyle bir program icra ettik. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve ülkemizin bağımsızlığı için canlarını seve seve feda etmiş olan bütün şehitlerimizi Yaşar Aktürk Taziye Evi'nde düzenlemiş olduğumuz programla bir kez daha andık. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyor, ülkemiz için yaptıklarını unutmuyor ve ülkemizi daha ileriye getirmek için çalışacağımıza da bir kez daha söz veriyoruz."