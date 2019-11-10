Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Siirt'in Kurtalan ve Batman'ın Sason ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Kurtalan ilçesinde düzenlenen tören Kaymakam İhsan Emre Aydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

"Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Kurtalan Halk Eğitim Merkezi ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından hazırlanan Zeybek gösterisinin ardından öğretmenler ve öğrencilerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özkan Sarı, Ak Parti Kurtalan İlçe Başkanı Faris Akgül, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Sason

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle Sason'da anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda devam etti.

Şiirler, oratoryo ve slayt gösteri ile devam eden program, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ile son buldu.

Programda resim, şiir ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkan vekili Mehmet Şafi Yavuz, Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan, kamu kurum ve kuruluşları amirleri ve görevlileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.