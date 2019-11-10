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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

7 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla dua okundu, 7 bin kişiye keşkek ikram edildi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla dua okundu, 7 bin kişiye keşkek ikram edildi.

Dallıca Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, mahalle meydanında imece usulüyle 20 kazan keşkek pişirildi.

Pişirilen keşkekler, üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan tişört giyen gençler tarafından dağıtıldı.

Yeni Sinan Camisi İmamı Bilal Ekinci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Atatürk ve şehitler için dua okundu.

Mahalle muhtarı Mustafa Ali Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizler Türk-İslam ülküsü şiarıyla yetişmiş, Atatürkümüzün emanetine sahip çıkan bu vatanın evlatlarıyız. Bu etkinliği Atamızın adına yapacak olduğumuzu duyan duyarlı vatandaşlarımız bize destek oldu ve hayrımızı gerçekleştirdik. İnşallah bu hayır etkinliğinin her 10 Kasım'da düzenleyerek gelenek haline getireceğiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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