Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreninde 30 üniversite öğrencisi, 10 engelli öğrenci, İşaret Dili Çevirmeni ve Eğitmeni Dilek Çayır ve 5 üniversite personeli yer aldı.

Anıtkabirdeki törenin ardından üniversite öğrencileri, Ankara Kalesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni de ziyaret etti.

TÜ Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanı Burak İşçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her Türk gencinin ruhunda yaşadığını belirterek, "Sosyal bütünleşmeyi sağlamada önemli bir rol üstlenen Trakya Üniversitesi bu kapsamda Anıtkabir'deki törenlerde de yer aldı. Öğrencilerimiz ve personelimizle her zaman büyük bir aile olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.