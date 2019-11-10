Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında törenle anıldı.

Menteşe ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Muğla Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Yarınlara Adanmış Bir Ömür: Mustafa Kemal Atatürk" adlı gösterinin sunumu yapıldı.

Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde 1938 figürünün oluşturan ve daha sonra saat şeklini alan 450 öğrencinin, hareket ederek saat 9'u 5 geçe durduğu koreografi gösterisi ilgiyle izlendi.

Bodrum

Bodrumda ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası nedeniyle Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Herodot Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, belediye hoparlöründen bir süre Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun bir bölümü kendi sesinden yayınlandı.

Adliye Camisi'nde çarşı esnafı ve vatandaşların katkıları ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okutuldu. Cami önünde kurulan tezgahta lokma döktürülüp dağıtıldı.