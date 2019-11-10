Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Başkentte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen fener alayına katılanlar, meşalelerle Kızılay Kumrular Sokak'tan başlattıkları yürüyüş sırasında " İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını söyledi.

"Açtığında yolda gösterdiğin hedefe" yazılı pankart açılan grup, yaktıkları dilek fenerlerini gökyüzüne saldı. Grup, daha sonra Gençlik Caddesi'ni takip ederek Anıtkabir'e giriş yaptı.

Etkinliğe, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.