Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği
6 saat önce
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Ata'ya saygı dalışı etkinliği gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:33 Kaynak: AA
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Ata'ya saygı dalışı etkinliği gerçekleştirdi.
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