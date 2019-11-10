Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Ata'ya saygı dalışı etkinliği gerçekleştirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Ata'ya saygı dalışı etkinliği gerçekleştirdi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ata'ya saygı dalışı etkinliği

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:33 Kaynak: AA
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