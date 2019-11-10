Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çavuşoğlu, Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı -...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun alandakilerle selamlaşması Çavuşoğlu'nun çelenk sunması Törene katılan öğrenci ve vatandaşlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Türk Bayrağı'ndan görüntü Törenin sona ermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma...
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:21 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun alandakilerle selamlaşması
Çavuşoğlu'nun çelenk sunması
Törene katılan öğrenci ve vatandaşlar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Türk Bayrağı'ndan görüntü
Törenin sona ermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı.
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