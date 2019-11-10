Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çavuşoğlu, Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı -...
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çavuşoğlu, Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı -...

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çavuşoğlu, Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı -...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun alandakilerle selamlaşması Çavuşoğlu'nun çelenk sunması Törene katılan öğrenci ve vatandaşlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Türk Bayrağı'ndan görüntü Törenin sona ermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun alandakilerle selamlaşması

Çavuşoğlu'nun çelenk sunması

Törene katılan öğrenci ve vatandaşlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Türk Bayrağı'ndan görüntü

Törenin sona ermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çavuşoğlu, Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı -...

Mustafa Kemal Atatürk, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:21 Kaynak: AA
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