Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Dolmabahçe (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te anıldı.

Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.

İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

Bazı vatandaşların saygı duruşu sırasında duygulandığı görüldü.