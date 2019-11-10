Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü (2)
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü (2)

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü (2)

6 saat önce

Galata Köprüsü'nde vatandaşların saygı duruşu drone görüntüsü İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

Galata Köprüsü'nde vatandaşların saygı duruşu drone görüntüsü İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü (2)

Mustafa Kemal Atatürk, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:05 Kaynak: AA
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