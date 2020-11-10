Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Sakarya'da Resmi Daireler Kampüsü'ndeki tören, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sarı'ınn günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kent merkezinde de bazı esnaf ve vatandaşlar sirenler çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı. Araçlarından inen bazı sürücüler de saygı duruşunda bulundu.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Atatürk'ün ölümünün 82'nci yılında anma töreni düzenlendi.

Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'ndaki törene Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın yarıya indirilmesiyle sona erdi.

Öte yandan saygı duruşu sırasında D-100 kara yolunda trafiğin durduğu görüldü.

Düzce

Düzce'de Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Vali Cevdet Atay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Gösterişli, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Bazı esnaf ve vatandaşlar da siren çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı.

Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.

- Bolu

Bolu'da Anıt Park'ta düzenlenen törene, Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutafa Alişarlı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Vali Ümit ve diğer protokol üyeleri Atatürk anıtına çelenk sundu. Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Alanda bulunan belediye temizlik görevlileri ve vatandaşlar ile araçlarından inen bazı sürücüler de saygı duruşuna katıldı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan anıta çelenk sundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programı, Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.

Bartın

Bartın'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Vali Sinan Güner, Garnizon Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın ile kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Karabük

Karabük'te Kent Meydanı'nda Vali Fuat Gürel'in katılımıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler ve vatandaşların katıldığı program, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.