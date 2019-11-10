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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ŞANLIURFA

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Şanlıurfa'da anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Şanlıurfa'da anıldı.

Şehitlik Anıtı'nda gerçekleşen törende Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.

Tören, iki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Daha sonra Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda devam eden törende, Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan arma program gerçekleştirildi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ŞANLIURFA

Mustafa Kemal Atatürk, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:05 Kaynak: AA
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