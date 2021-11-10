Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Semt pazarında saygı duruşu - Son Dakika

Fiyat ilk kez ortaya atıldı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta düzenlenen törenle anıldı.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma törenine Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene katılan İzmir milletvekilleri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunda bulunanlara, denizdeki tekneler sirenleriyle, yollardaki araçlar da kornalarıyla eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

İzmir'in sokaklarında ve gökyüzünde de Büyük Önder Atatürk unutulmadı

Saat 09.05'i gösterdiğinde İzmir'de de hayat adeta durdu. Sirenlerin çalışmasıyla yoldan geçen vatandaşlar ve araçlarıyla seyahat edenler de saygı duruşuna geçti. İzmir'in en büyük semt pazarlarından Bostanlı pazarında da saygı duruşunda bulunan vatandaşlar daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Gündoğdu Meydanı üzerinde bulunan polis helikopteri de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sürede havada sabit kaldı. Helikopter, daha sonra görevine devam etti.