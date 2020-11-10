Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ulus Meydanı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ulus Meydanı
10.11.2020 09:49
Ulus Meydanı Siren seslerinin duyulmasıyla hayatın durması Saygı duruşu Sirenlerin durmasıyla trafiğin normale dönmesi Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla Ulus Meydanında tören düzenlendi...
Ulus Meydanı
Siren seslerinin duyulmasıyla hayatın durması
Saygı duruşu
Sirenlerin durmasıyla trafiğin normale dönmesi Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla Ulus Meydanında tören düzenlendi
ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla Ulus Meydanında tören düzenlendi.
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