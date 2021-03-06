Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı

06.03.2021 15:45
Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen, "Atatürk'ün Antalya'ya gelişi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Yazıcı tarafından plaket verildi.

Dereceye giren öğrenciler, şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu.

Daha sonra, Akdeniz Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tören sonrası, Atatürk'ün Antalya'ya gelişi sırasında çekilmiş fotoğrafların ve öğrencilerin resimlerinin yer aldığı "Atatürk Akdeniz'in Kıyısında" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Ersin Yazıcı, Antalya, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu         
15:50
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei