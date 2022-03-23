Büyük Önder Atatürk'ün doktorunun adını taşıyan amfi yeniden açıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk'ün doktorunun adını taşıyan amfi yeniden açıldı

23.03.2022 14:10
Büyük Önder Atatürk'ün doktorunun adını taşıyan amfi yeniden açıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde restorasyonu tamamlanan Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi ile tarihi bina yeniden hizmete açıldı.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde restorasyonu tamamlanan Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi ile tarihi bina yeniden hizmete açıldı.

Açılış için düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Türkiye'nin özellikle sağlık alanında son yıllarda çok önemli aşamalar katettiğini belirterek, bunun daha da gelişeceğine inandığını söyleyen Erten, bu tür mekanları yaşatmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, emeği geçenleri tebrik etti.

"Ord. Prof. Dr. İrdelp, dönüşüm yöneticisiydi"

Rektör Prof. Dr. Aydın ise 1933'te inşa edilen tarihi binanın restore edilip yeniden açılmasıyla Cerrahpaşa ruhunun yeniden aktive edileceğini, geçmişten aldıkları kıvılcımı gelecek nesillere daha iyi aktaracaklarını söyledi.

Amfiye, 1948'deki vefatından sonra ismi verilen İrdelp'in, Darülfünun'un son, İstanbul Üniversitesinin ilk rektörü olduğunu aktaran Aydın, dönüşüm yöneticisi olarak nitelendirdiği onun mirasını öğrencilerine aktararak daha ileri taşıyacaklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Aydın, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doktoru olan İrdelp'in kaleme aldığı Atatürk'ün ölüm raporunu da amfi girişine astıklarını bildirdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen de üniversite ve hastanenin tarihini anlatarak, amfiye ismi verilen İrdelp'in hayatına ilişkin bilgiler paylaştı.

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İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ün doktorunun adını taşıyan amfi yeniden açıldı - Son Dakika


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