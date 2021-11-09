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Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

09.11.2021 15:36
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile diğer ilgililer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile diğer ilgililer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Atatürk'ün 20. yüzyılın başlarında Anadolu'nun dört bir taraftan uluslararası sömürgeci güçlerin saldırısıyla karşı karşıya kaldığı karanlık günlerde gösterdiği eşsiz liderlik ve mücadele azmi ile milletin umudunu ayakta tuttuğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği liderlik vasıflarıyla bağımsızlık ve kalkınma mücadelesi veren milletlere ilham veren ve dünya tarihine damga vuran ender şahsiyetlerden biri olduğunu belirten Baruş, "O büyük liderin fikir ve eserlerinden aldığımız ilham, ülkemizi muasır medeniyetler düzeyine ulaştırma hedefi uğrundaki mücadelemizde bizlere daima rehber olmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ile yad ediyor, ona, kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete göç eden şanlı gazilerimize Cenabı Hak'tan sonsuz rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Türk milletine çağdaş ve bağımsız bir Türkiye bırakan Büyük Önder Atatürk'ü bugün daha iyi anladıklarını ifade ederek, "Milli Mücadele günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde bu toprakları vatan yapan milletimiz, bugün de Atatürk'ün bize bırakmış olduğu çağdaş ve bağımsız Türkiye'mizin bölgesinin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması için aralıksız çalışmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü her geçen gün daha fazla özlem, saygı ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de bugün kendilerine düşen görevin Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bin bir zorlukla inşa ettiği eseri cumhuriyete sahip çıkmak ve bu eseri gelecek nesillere güzel şekilde bırakabilmek olduğunu kaydetti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, cumhuriyetin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ve ideallerinin koruyucusu olacakları inancı ve kararlılığı ile ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla ve rahmetle, vatan uğruna şehit düşenleri ve gazileri de minnetle andığını belirtti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de birer mesaj yayımlayarak, vefatının 83. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla andıklarını ifade ettiler.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika
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