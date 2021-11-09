Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kalaycı, mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve şükranla andığını belirtti.

Milli Mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, cephelerde gösterdiği başarısı başta olmak üzere devlet adamlığı ve liderlik vasfı ile Türk milletinin en önemli isimlerinden birisi olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında saygı ve özlemle anıyor, bu vesileyle Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi de rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."