Üye Girişi
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

09.11.2021 15:43
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, hayata veda edişinin 83. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Türk milletinin lideri olmakla kalmayan Atatürk'ün, bütün dünyanın takdirine şayan bir lider olduğunu belirten Çağatay, şunları kaydetti:

"Günümüz Türkiyesinin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında şüphesiz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği inkılapların ve yeniliklerin tesiri büyüktür. Atatürk, Türk Milletine inancını ve güvencini hiçbir zaman yitirmemiştir. Her Türk evladı bugün aynı şevkle Atasının açtığı yolda ilerleme gayesi içindedir. Atatürk'ün canı pahasına savunduğu bu vatanı bugün bizler korumakla mükellefiz. Ülkesi için hayatı pahasına savaşan, askeri zekası, siyasi dehası ve halkını tanıma ruhu ile Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece biz değil, tüm dünya kabul etmiştir. Türk milletine armağan ettiği bu vatanın her karış toprağında O'nun izlerini görmekteyiz. Bayrağımızı ve topraklarımızı, kaderimizi değiştiren, boyunduruk altında olmadan yaşamamamız için bize bu ülkeyi bırakan, bu büyük insana ve komuta ettiği binlerce Mehmetçik'e borçluyuz."

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Bitlis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Özkan'dan 15:43 AK Partili Özkan'dan "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi 15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı 15:19 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu 14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı 14:31 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden generale 14 yıl 2 ay hapis cezası 13:49 Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden generale 14 yıl 2 ay hapis cezası Dünya bunu konuşuyor 13:40 Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü

Son Dakika Haberleri
15:44 Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
15:40 İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
15:26 Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek
15:18 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
15:08 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak
14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu
14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu         
15:45
İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı         
15:40
Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı         
15:27
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 15:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement