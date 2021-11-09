Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, hayata veda edişinin 83. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Türk milletinin lideri olmakla kalmayan Atatürk'ün, bütün dünyanın takdirine şayan bir lider olduğunu belirten Çağatay, şunları kaydetti:

"Günümüz Türkiyesinin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında şüphesiz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği inkılapların ve yeniliklerin tesiri büyüktür. Atatürk, Türk Milletine inancını ve güvencini hiçbir zaman yitirmemiştir. Her Türk evladı bugün aynı şevkle Atasının açtığı yolda ilerleme gayesi içindedir. Atatürk'ün canı pahasına savunduğu bu vatanı bugün bizler korumakla mükellefiz. Ülkesi için hayatı pahasına savaşan, askeri zekası, siyasi dehası ve halkını tanıma ruhu ile Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece biz değil, tüm dünya kabul etmiştir. Türk milletine armağan ettiği bu vatanın her karış toprağında O'nun izlerini görmekteyiz. Bayrağımızı ve topraklarımızı, kaderimizi değiştiren, boyunduruk altında olmadan yaşamamamız için bize bu ülkeyi bırakan, bu büyük insana ve komuta ettiği binlerce Mehmetçik'e borçluyuz."