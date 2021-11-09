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Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

09.11.2021 16:29
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Işık, mesajında 10 Kasım'ın Türk milletini esaretten kurtarmak için Kurtuluş Savaşını başlatan üstün askeri ve siyasi dehası ile bu savaşı kazanarak Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği gün olduğunu belirtti.

Arkalarında bir eser bırakan insanların ölümsüzleşeceğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"İşte Atatürk de 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyeti kurup bizlere emanet ettikten sonra ebediyete intikal etmiş ölmemiş, ölümsüzleşmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma gayreti içindedir. Bunu başarıyla yürütmektedir. Her karış toprağı şehit kanı ile sulanmış bu topraklarda milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak müreffeh bir şekilde yaşama ve azim kararlılığından hiçbir güç bizi alıkoyamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklar için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Alpaslan Işık, 10 Kasım, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika


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