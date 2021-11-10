Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı - Son Dakika

Spor federasyonları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Savaşı'mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Sonsuza dek kalbimizde yer alacak Atamızın 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' sözleriyle bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için onun izinde kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde başkan Hidayet Türkoğlu imzasıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bütün hayatını vatanına adayan, askeri, siyasi ve insani vasıflarıyla örnek devlet adamı, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin matem günü olan 10 Kasım, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e saygımızı ve onun fikirlerinin takipçisi olduğumuzu her yıl yeniden gösterdiğimiz gündür. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonunun mesajında ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Diğer federasyonlar da yayımladıkları mesajlarla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.