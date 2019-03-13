Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 103. Yılı Kutlandı

Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 103. Yılı Kutlandı

1 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 103. yılı törenle kutlandı.

Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 103. Yılı Kutlandı, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 103. yılı törenle kutlandı.


Hükümet Konağı önündeki törende, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Mehmet Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Pınar Ayla, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı sırasında Mardin'e iki defa geldiğini söyledi.

Atatürk'ün general müjdesini Mardin'de aldığını, bunu da bir çok yerde ve zamanda dile getirdiğini aktaran Ayla, şöyle dedi:

"Mardinliler bir gece önce aralarında 'albay' olarak gördükleri Mustafa Kemal'i ertesi gün 'general' apoletleriyle Mustafa Kemal Paşa olarak selamlamışlardır. Hem de 35 yaşında genç, heyecanlı bir paşa olarak. Atatürk'ün Mardin'e bir diğer gelişi hemen hemen bir yıl sonra 1917'nin şubatına denk gelir. 2. Ordu Komutanlığı'na vekalet ettiği günlerde, Hicaz cephesi kuvvet komutanlığına atandığında beraberinde geniş bir heyetle Mardin'e gelmiştir. Mardinliler Atatürk'ü coşkulu bir törenle karşılamışlar."

Daha sonra Vali Mustafa Yaman ve 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 103. yıl dönümü koşusunda dereceye giren öğrencilere madalya verdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:48 Kaynak: AA

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