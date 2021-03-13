Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 105. yılı kutlandı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 105. yılı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Vekili Gürsel Temurci, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende bir konuşma yapan Akıncı Ortaokulunda öğretmen Feryal Doğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün general müjdesini Mardin'de aldığını, bunu da birçok yerde ve zamanda dile getirdiğini söyledi.

Atatürk'ün daha sonra Mardin'e bir yıl sonra tekrar geldiğini anımsatan Doğan, şunları belirtti:

"2. Ordu Komutanlığına vekalet ettiği günlerde, Hicaz cephesi kuvvet komutanlarına atandığında beraberinde geniş bir heyetle Mardin'e gelmiştir. Mardin halkı Atatürk'ü coşkulu bir törenle karşılamış, o gün şehrin Belediye Reisi Hıdır Çelebi'nin evinde Mardin'in ileri gelenleriyle birlikte Büyük Önder konuk olmuştur. Atatürk'e o dönem için oldukça değerli bir samur derisinden kürk hediye edilmiştir. Bu armağan halen Konya'daki Atatürk Müzesinde bulunmaktadır. Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren şiirsel şehir Mardin bir 13 Mart'ı daha idrak etmenin gururunu yapıyor."

Öğrencilerden Leyla Özel de "O Kahraman" adlı şiiri okudu.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Oğuz Timur, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, gazi, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.