Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk, Urla'da anıldı
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, Urla'da anıldı

Büyük Önder Atatürk, Urla'da anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla, İzmir'in Urla ilçesinde tören düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk, Urla'da anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla, İzmir'in Urla ilçesinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Deniz Albay Cem Bayram, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda Urlalı katıldı.

Törenin ardından Hakan Çeken Anadolu Lisesinde de anma etkinliği düzenlendi.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle devam eden etkinlik sonunda Kaymakam Can, ilçe genelinde yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Program oratoryo ile sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!
İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 22:28:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk, Urla'da anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]