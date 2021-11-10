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Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Arjantin'de anıldı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Arjantin'de anıldı

10.11.2021 16:46
Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Arjantin'de anıldı

BUENOS Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

BUENOS Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Yerel saat ile 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Arjantin'de görev yapan Türk kurumlarının çalışanları katıldı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, bugünün Atatürk'ün Türk milleti ve devleti için yaptıklarını anmak adına bir vesile olduğunu belirterek, "10 Kasım bizim için özel bir gün. Atatürk'ün tüm olumsuzluklara rağmen modern bir devlet yaratmış olması dünyada pek de eşine rastlanılan bir durum değil. Bunun için Atamıza, ulu önder, Cumhuriyetimizin banisi ve baş komutan gibi birçok sıfat yakıştırabiliriz gerçekten bunların hepsini de hak edecek bir şahsiyet." dedi.

Atatürk'ün başarılarına dikkati çeken Altay, "Yüz küsur yıl önce Türk milletiyle el ele başardıklarına bakınca gerçekten böyle bir lidere sahip olduğumuz için gurur duymamak mümkün değil. Çünkü Atatürk'ün 100 sene önce başardıklarını bugünün dünyasında başaramayan birçok devlet ve millet var. Bu da bize Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu, ne kadar büyük bir vizyonu olduğunu ve çağının belki de 100 yıl ilerisinde düşünen ve yaşayan bir şahsiyet olduğunu anlatıyor." diye konuştu.

Altay, Atatürk'ün dünya çapında bir lider olduğunu şu sözlerle aktardı:

"Bir dünya lideri vefat edince mutad olduğu üzere dünyanın dört bir yanındaki bütün devlet başkanlarından mektuplar gönderilir, taziye mesajları iletilir. Atatürk vefat ettiği zaman da yine bu yapılmıştı. Fakat bunun dışında dünyanın çok değişik yerlerinden, şahsi olarak Pasifik Okyanusu'ndaki bir adada yaşayan insandan, Avrupa'da yaşayanlara kadar binlerce, on binlerce mektup gönderilmiş Atatürk vefat ettikten sonra ve bunların hepsinin tarihi 11 Kasım. Yani vefatından bir gün sonra insanlar bunu dünyanın dört bir tarafında duyup, duydukları üzüntüyü, Atatürk'e olan hayranlıklarını üşenmeden kağıda döküp, o günkü koşullarda Türkiye Cumhuriyeti'ne iletmişler ve bunların hepsi bazı yayınlarda kitaplarda derlenmiş. Onu okuyunca insan Atatürk'ün gerçekten ne kadar büyük bir dünya lideri olduğunu çok daha iyi anlıyor"

Atatürk'ün yaptıklarının ilham kaynağı olduğunu belirten Altay, bilhassa sömürgecilikten kurtulmak isteyen birçok ülkenin bağımsızlık savaşlarında Atatürk'ü kendilerine örnek aldıklarını sözlerine ekledi.

Törene, Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Rashad Aslanov da katıldı.

Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Arjantin'de anıldı
Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Arjantin'de anıldı
Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Arjantin'de anıldı
Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Arjantin'de anıldı
Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Arjantin'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Buenos Aires, Arjantin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Arjantin'de anıldı - Son Dakika


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