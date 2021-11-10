Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Erbil'de anıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Başkonsolos Hakan Karaçay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, konsolosluk çalışanları ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Atatürk'ün vefat ettiği 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün önemine ilişkin konuşan Karaçay, "Kurtuluş Savaşı'mızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Atatürk'ü yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sevgiyle, saygıyla ve özlemle andıklarına işaret eden Karaçay, "Atatürk tükenmek üzere olan bir halktan yeni bir devlet ve Cumhuriyet kurarak tarihte eşsiz ve saygın bir yer aldı. Aziz hatırası hayırla yad edilmekte, fikirleri yolumuza ışık tutmaktadır. Bu anlamlı günde onun belirlediği hedefler doğrultusunda özveriyle çalışmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Karaçay, "Ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kurtuluş savaşımızın kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.