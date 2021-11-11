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Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Güney Afrika'da anıldı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Güney Afrika'da anıldı

11.11.2021 00:04
Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Güney Afrika'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde anıldı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, törende yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk bu milleti sadece bağımsızlığına kavuşturmakla kalmamış, yaptığı reformlarla, fikirleri ve idealleriyle geleceğin Türkiye'sine ışık tutmuştur." dedi.

Kandaş, "Atatürk yüzyıllardır ilerleyemeyen bir toplumu başka hiçbir liderin cesaret edemeyeceği kadar büyük bir sosyal, ekonomik ve siyasi değişimle uykusundan uyandırmıştır. Milliyetçiliğin, 20. yüzyılda anlaşıldığı gibi yıkıcı değil yapıcı bir şey olduğunu, o fikrin üzerine bir ulus inşa ederek göstermiştir." ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, zamanının en güçlü devletlerinin toprak ve hırs uğruna yakıp yıktığı bir dönemde dünyaya barış için savaşmanın ne demek olduğunu gösterdiğine işaret eden Kanda, "İşte bu nedenle milletimizin başarısı sadece bizim için değil insanlık için de bir umut olmuştur." diye konuştu.

Törene, Büyükelçilik yetkilileriyle Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Güney Afrika'da anıldı - Son Dakika


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