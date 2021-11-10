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Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında New York'ta anıldı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında New York'ta anıldı

10.11.2021 18:29
Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında New York'ta anıldı

NEW Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında New York'ta anıldı.

NEW Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında New York'ta anıldı.

New York'ta Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, törende yaptığı konuşmada, "Atatürk, milletin kayıtsız şartsız egemenliği ile birlikte hukukun ve bilimin üstünlüğünü savunmuş, kadın erkek eşitliği doğrultusunda çağının çok ötesinde adımlar atılmasına öncülük etmiştir. Gençlere güvenmiş, onlara yapılacak yatırımın Türkiye'nin geleceğini garanti altına alacağına inanmıştır." dedi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de "Atatürk'ü en iyi şekilde anmak, onu anlamak Cumhuriyet'imize, bağımsızlığımıza ve egemenliğimize sahip çıkmakla mümkün olacaktır. Türk milleti tarih boyunca yaşadığı sayısız buhranları aşmayı başarmıştır. Önemli olan husus, zor dönemlerde de birlik olabilmek ve direncimizi koruyabilmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Özcan Kuzey, Atatürk'ün sahip olduğu olağanüstü dehasıyla bütün dünya milletlerinin ve liderlerinin saygısını kazandığını belirtti.

Atatürk Okulu, Cumhuriyet Okulu ve Maarif Okulundan öğrenciler de törende şiirler okudu.

Törene KKTC'nin New York Temsilcisi Mehmet Dana, daimi temsilcilik ve konsolosluk görevlileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, New York, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında New York'ta anıldı - Son Dakika


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