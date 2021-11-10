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Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı

10.11.2021 09:43
Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma töreni düzenlendi.

"10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde yapılan törene, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmalar yapıldı.

Büyükelçi Yurdakul ve büyükelçilik çalışanları, Atatürk anıtına çiçek ve gül bıraktı.???????

Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı
Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı
Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı
Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı
Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Pakistan'da anıldı - Son Dakika


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