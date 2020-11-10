Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı - Bakan Kurum - Son Dakika

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde İzmir'de anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve protokol üyeleri de katıldı.

Bakan kurum ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na meydanın çevresindeki vatandaşlar da araçlarından inerek eşlik etti.

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrası kurulan çadır kentlerde de Atatürk'ü anma törenleri yapıldı. Deprem çadırlarına Türk bayrağı asıldı, depremzedeler de saygı duruşunda bulundu.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içinde kurulan çadır kentte 09.05'de Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun da katılımıyla yapılan saygı duruşuna depremzedeler, Türk Kızılay ve AFAD ekipleri ile gönüllüler katıldı.

İstiklal Marşı'nın ardından bando, marşları seslendirdi.

Bayraklı 75. Yıl Parkı içinde oluşturulan çadır alanında da vatandaşlar, Atatürk büstü önünde toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşuna depremzedeler, büste çiçek bıraktı.

Saat 09.05'de kentte trafik dururken, araçlarından inen vatandaşlar korna çalarak sirene eşlik etti.