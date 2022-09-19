Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

19.09.2022 15:58
Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki İlkadım Anıtı önünde düzenlenen tören, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çelenk sunumuyla başladı.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin her bir köşesine ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu ziyaretlerin, Atatürk'ün vefatının 4,5 ay öncesine kadar ara verilmeksizin sürdüğünü aktaran Karahan, yöre halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanışma imkanı bulmasının, bu gezilere ayrı değer kattığını ifade etti.

Karahan, bu ziyaretlerden birinin 19 Eylül 1924'te Ordu'ya yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Atatürk bugün Altınordu hükümet konağı olarak kullanılan tarihi binayı ziyaret etmiş ve o günkü konuşmasında 'Sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet, bütün cihana karşı iftihar etme hakkına maliktir.' demek suretiyle Ordu halkımızı övmüş ve onurlandırmıştır. Binbir emekle kurulan Cumhuriyet'imizin lideriyle görüşmek ve bir arada bulunmak, şehrimiz için de bir onur vesilesi olmuştur."

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise Türk milletinin binlerce yıllık yürüyüşünü, cumhuriyet şuuruyla gelecek bin yıllara taşımaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Türk milletinin binlerce yıllık yürüyüşünü, cumhuriyet şuuruyla gelecek bin yıllara taşımaya kararlıyız. Bunun yapmak için de akıl akıla vereceğiz. Omuz omuza dayanışacağız." dedi.

Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ile protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.

YORUMLAR
500
19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:56:41. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement