Son Dakika Haberleri: Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece...
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Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece...

1 saat önce

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece teröristlere ait tesislerin hedef alındığı bildirildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece..., System.String[]
Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece teröristlere ait tesislerin hedef alındığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:40 Kaynak: AA
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