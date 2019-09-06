Son Dakika Haberleri: Büyük otel yatırımları ardı ardına geliyor
Son Dakika Güncel Haber

Büyük otel yatırımları ardı ardına geliyor

1 saat önce

Dünyaca ünlü otel markası, Türkiye'nin en büyük otomotiv ve sanayi merkezlerinden biri olan Sakarya'da yatırım yapmak için harekete geçti.

Büyük otel yatırımları ardı ardına geliyor, System.String[]

Dünyaca ünlü otel markası, Türkiye'nin en büyük otomotiv ve sanayi merkezlerinden biri olan Sakarya'da yatırım yapmak için harekete geçti. Yıl sonunda açılması planlanan otelde 139 modern oda ve süit yer alacak.


Turizm'de büyük bir ivme yakalayan Türkiye'ye yönelik yatırımlar da sürüyor. Dünya genelinde bin 400'den fazla oteli bulunan Radisson Blu, Türkiye'nin en büyük otomotiv ve sanayi merkezlerinden biri olan Sakarya'daki ilk otelini açmak için imzaların atıldığını duyurdu. Yıl sonundan önce açılması beklenen otel, bölgedeki otel yatırımlarının en önemli halkalarından biri olacak.


Hotel Group Başkan Yardımcısı ve Geliştirme Üst Yöneticisi Elie Younes, "Sakarya ile Türkiye'deki ailemize harika bir otel daha ekleniyor. Bu proje, Radisson Blu'nun en büyük üst segment marka olmaya devam ettiği ülkedeki ağımızı güçlendirecek" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi İzmir barosu'ndan tbb'ye 'olağanüstü genel kurul' çağrısı ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:21:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük otel yatırımları ardı ardına geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]