Büyük Patlama'dan Önce Bir Evren Vardı" İddiası - Son Dakika

Büyük Patlama öncesi bir evrenin varlığından haberiniz var mıydı? "Sir" ünvanlı Profesör Roger Penrose bu evreni görebileceğimizi öne sürüyor.

Nobel ödülü sahibi fizikçi Big Bang'den önce var olmuş bir evrenin günümüzde görülmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Kara deliklerin varlığını kanıtlayan çalışmaları ile öne çıkan Sir Roger Penrose göklerde bulduğu "Hawking Points" dediği altı sıcak nokta ile de adını duyurmuştu.

Bu noktaların çapı Ay'dan sekiz kat daha büyük ve adını kara deliklerin radyasyon akıtıp buharlaştığı teorisinin sahibi Profesör Stephen Hawking'den alıyor.

Kara deliklerin buharlaşması uzun bir zaman dilimine yayılıyor ve bu dilimin içinde bulunduğumuz evrenimizin yaşından da uzun bir süre olduğunu düşünürsek bu da süreci gözlememizi imkansızlaştırıyor.

89 yaşındaki Sir Roger'ı dinleyince öğreniyoruz ki, eski evrenlerdeki ölü kara delikler –ya da aeons- günümüzde görülebilir. Bu doğrulanır doğrulanmaz Profesör Hawking'in teorileri de doğrulanmış oluyor.

"Big Bang başlangıç değil, Big Bang'den önce başka bir şey mevcuttu ve bu şeye gelecekte sahip olacağız."

BİZİM BIG BANG, ÖNCEKİ AEONUN UZAK GELECEĞİ

Kendisi de çılgın bir teori olduğunu söylüyor ve devam ediyor: "O uzak gelecek başka bir aeonun Big Bang'i oluyor. Böylece bizim Big Bang'imiz önceki bir aeonun uzak geleceği olan bir şeyle başlamıştı ve benzer kara delikler buharlaşıyor olmalıydı- Hawking buharlaşması yoluyla- ve gökte Hawking Noktaları dediğim bu noktaların oluşmasına sebep oldular. Bunları görebiliyoruz."

"Bu noktalar Ay'ın sekiz katı büyüklüğünde ve biraz ısınmış bölgeler. Altı farklı noktanın varlığını kanıtlayacak delile sahibiz." diye devam ediyor sözlerine!

Teorisinin yayınlandığı günden bugüne tartışmalara konu olmaya devam ediyor çünkü birçok bilim insanı evrenin yeni bir Big Bang'den önce -Big Crunch kasılmasına geçmeden hemen önce -genişlediğine inanıyor.

1783'te John Mitchell teorilerinde kara deliklerden bahsettiğinde de epey tartışma konusu olmuştu. Bir nesne aşırı yoğunlaştığında, yerçekimi ışığın sızmasını durdurur diye de tahmin yürütmüştü.

Ancak Albert Einstein bu teoriyi gerçeklik yerine matematik merakı diye reddetti.

Einstein'in ölümünden dokuz yıl sonra Sir Roger, nesneler çok yoğunlaştıklarında kaçınılmaz sonuçlar doğar ve yerçekimsel bir çökme ile sonlanırlar ve doğanın bilinen tüm kanunlarının durduğu yerdir diye ispatladıktan sonra makalesi Einstein'den sonra izafiyet teorisine yapılmış en önemli katkı olarak görüldü.

30'lu yaşlarında yolda metro istasyonuna yürürken aklına gelen bu fikir nihayet yarım yüzyıl sonra tanınmaya başlandı!