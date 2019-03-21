‘Büyük Sahne’de büyük hedef

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 10'uncu sahnesini BTM Sahne XL adıyla gerçekleştirdi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 10'uncu sahnesini BTM Sahne XL adıyla gerçekleştirdi. Bu zamana kadar 10 projeyi 40 milyon lira değerleme ile yatırımcı ile buluşturan BTM, şu an 120 projeye aynı anda evsahipliği yapıyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı

Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!

Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler