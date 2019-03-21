Son Dakika Haberleri: ‘Büyük Sahne’de büyük hedef

‘Büyük Sahne’de büyük hedef

13 dakika önce

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 10'uncu sahnesini BTM Sahne XL adıyla gerçekleştirdi.

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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 10'uncu sahnesini BTM Sahne XL adıyla gerçekleştirdi. Bu zamana kadar 10 projeyi 40 milyon lira değerleme ile yatırımcı ile buluşturan BTM, şu an 120 projeye aynı anda evsahipliği yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:06 

Ekonomi
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