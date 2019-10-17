Son Dakika Haberleri: "Büyük Sahra gümüşleri"nin dünyanın en hızlı karıncaları olduğu keşfedildi
Son Dakika Güncel 'Büyük Sahra gümüşleri'nin dünyanın en hızlı karıncaları olduğu keşfedildi

"Büyük Sahra gümüşleri"nin dünyanın en hızlı karıncaları olduğu keşfedildi

1 saat önce

Büyük Sahra gümüş karıncasının, dünyanın en hızlı karıncası olduğu keşfedildi.

Büyük Sahra gümüş karıncasının, dünyanın en hızlı karıncası olduğu keşfedildi.

Independent'ın haberine göre, bilim insanları, Büyük Sahra gümüş karıncalarının, saatte yaklaşık 580 kilometreye eşdeğer hızda koştuğunu keşfetti.

İsimlerini yaşadıkları bölgeden alan bu karıncaların, saniyede 50 uzun adım atabildiği, uzun adım mesafesinin, hızlarına göre 4,7 ila 20,8 milimetre arasında değişebildiği belirtildi.

Karıncaların aynı zamanda 60 dereceyi bulan sıcaklıkta bile diğer hayvanların leşlerini taşıdığı gözlendi.

Almanya'da Ulm Üniversitesinden Sarah Pfeffer ve ekibinin Büyük Sahra karıncalarıyla ilgili yaptığı çalışmanın ayrıntıları, "Journal of Experimental Biology" dergisinde yayımlandı.

Ekipte yer alan bilim insanı Harald Wolf, karıncaların ayrıca dört nala koşmaya başlarken 6 bacağını aynı anda kullanmasının, yumuşak kuma gömülmelerini engelliyor olabileceğini belirterek, "Diğer çöl karıncaları arasında gümüş karıncalar özeller." ifadesini kullandı.

Hız konusunda Büyük Sahra gümüş karıncalarının önüne Paratarsotomus macropalpis ismiyle anılan bir mayt ve Avustralya uyuz sineği gibi birkaç omurgasızın geçtiğine işaret edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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