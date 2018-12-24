Büyük Şampiyona Sona Erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adıyaman'da 22-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Bay/Bayan Epe Flöre ve Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adıyaman'da 22-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Bay/Bayan Epe Flöre ve Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda başlayan ve iki gün süren müsabakalar sonrasında büyük çekişmelerle tamamlanan müsabakalarda Türkiye Eskrim Şampiyonları madalyalarını alarak büyük bir mutluluk yaşadı.



Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliği ile gerçekleştirilen müsabakalara Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bolu, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Isparta, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sakarya, Sivas ve Trabzon olmak üzere 24 ilden 59 kulüp olmak üzere yaklaşık 450 sporcu mücadele etti.



Adıyaman'da iki gün süren müsabakalar sonrasında Türkiye Eskrim Şampiyonlarının belli olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "İlimizde Türkiye'nin bir çok ilinden gelen bay ve bayan kılıç ustalarını misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Hepsi birbirinden başarılı sporcuların büyük bir çekişme içerisinde geçen müsabakalarını centilmenlik ruhu içerisinde tamamlayarak hünerlerini sergiledikleri karşılaşmalar sonrasında birinci olan sporcularımız madalyalarını alarak ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmeye hak kazandı. Ben tüm sporcularımız tebrik ediyor, şampiyonlarımızı kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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