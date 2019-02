Büyük Sanatçılar Ve Eserleri Hakkında Her Şey Sanat Kitabında

Sanat, dünyaca kabul görmüş sanatçıların eserlerini dönemin ruhunu kavrayarak anlamamızı sağlıyor.

Unutulmaz eserlerin hangi şartlarda doğduğunu ve sanatçıların bu eserleri hangi amaçla yarattıklarını anlatan Sanat kitabı, bilinen sanat eserlerinin bilinmeyen perde arkasını ve sanat eseri olarak anılmalarının nedenlerini açıklıyor.

Görsel sanatın 13. yüzyıldan 20. yüzyıla değişimi, gelişimi, etkili olan fikir akımları ve sanatçıların ilginç yaşam öykülerine yer verilen Sanat kitabı, okuyucuya sanat dünyasının kapılarını aralıyor.

Susie Hodge

University of London, Birckbeek'ten Sanat Tarihi alanında master derecesi almıştır ve Royal Society of Arts üyesidir. Aralarında Why Your Five Year Old Could Not Have Done That: Modern Art Explained (Thames & Hudson), 50 Art Ideas You Really Need to Know ve Gustav Klimt'in (Quercus) de bulunduğu sanat ve sanat tarihi üzerine pek çok kitap yazmıştır.

Mehmet Üstünipek

1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olmuştur. Aynı kurumda Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programında "Ali Hadi Bara'nın Sanatsal Kişiliği ve Yapıtları" adlı yüksek lisans tezi ve "Cumhuriyet'ten Günümüze Türkiye'de Sanat Yapıtı Piyasası" adlı doktora tezini hazırlamıştır. Sanat tarihi ve çağdaş Türk sanatı üzerine dersler vermektedir. Akademik çalışmalarını Cumhuriyet dönemi Türk resim ve heykel sanatı üzerine sürdürmektedir. Sanat eleştirileri ve makalelerinin yanı sıra Çağdaş Türk Sanatında Sergiler (2007), Işığın Ressamı Nazmi Ziya Güran (2012) ve Sanat Tarihine Giriş (Şeyda Üstünipek ile birlikte, 2012) adlı kitapları bulunmaktadır. Sanat tarihi üzerine pek çok çeviri kitabın Türkçe yayın editörlüğünün yanı sıra İnkılâp Kitabevi'nden Gianni Caffiero ve Ivan Samarine'in yazdığı Işık, Su ve Gökyüzü: Ivan Aivazovsky'nin Resimleri adlı kitabın İngilizce çevirisini gerçekleştirmiştir.

ARKA KAPAK YAZISI

1300'lerin Gotik sanatıyla başlayıp 1960'ların Pop Art'ıyla sonlanan görsel anlamda büyüleyici bu kitap, dünyayı algılayışımızı şekillendiren en önemli ve etkili sanatçıların yaşamını ve sanatını keşfe çıkıyor.

Sanat, başlıca akımlara göre bölümlenmesi ve kronolojik olarak düzenlenmesiyle izlemesi ve anlaması kolay bir kitap.

Her sanatçının yaşamı, sanatı ve esin kaynakları ayrıntılı biyografileriyle inceleniyor.

Sanatın her dönemi dolu bir şekilde açıklanıyor ve bağlamına yerleştirilecek şekilde bir zaman cetveli yer alıyor.

Dünya ölçeğinde başlıca uluslararası sanat galerilerini ve sahip oldukları eserleri içeriyor.

Önemli sanat eserlerinin 100 tam sayfa reprodüksiyonunu sayfalarına taşıyor.