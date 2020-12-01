Büyük Sanayi Sitesi'nde trafiği rahatlatacak çalışma - Son Dakika

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nin trafik yoğunluğunu azaltarak rahatlamasını sağlayacak olan üçüncü yolun yapımında sona yaklaşıldı.

Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmasıyla yaklaşık 750 sanayi esnafının bulunduğu, günlük ortalama 5 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde yeni yol açma ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Yol açma ve genişletme çalışmalarının ardından geçilen alt yapı çalışmaları kapsamında 2 deşarj hattı çekilerek çalışmasına başlanan 700 metrelik yağmur suyu hattının 100 metrelik kısmı döşendi. Geri kalan 600 metrelik bölümün tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Büyük Sanayi Sitesi esnafını memnun ederek trafik yoğunluğunu azaltacak üçüncü yolu tamamlama aşamasına getirdik. Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordine halinde çalışıyoruz. Şu anda 120 metrelik taş duvarın 20 metrelik kısmı kaldı. Yağmur suyu çalışmasını tamamladıktan sonra, önce zayıf zemin kazısı sonrasında ise sıcak asfaltını yapacağız. Artık Büyük Sanayi Sitesi'nin üçüncü yolunun hizmete girmesine sayılı günler kaldı diyebiliriz" diye konuştu.

"Trafik sorunumuz büyük ölçüde bitecektir"

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman'da yapılan yolun kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Sanayimize günlük 5 bin araç giriş çıkışı oluyor. Sadece 150 sefer dolmuş giriş çıkışı oluyor. Şunu açık ve net olarak söyleyebilirim ki Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nin sorunu trafik sorunudur. İnşallah, yapılan bu yolla trafik sorunumuz büyük ölçüde bitecektir. Başta Fatsa Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ORDU