Büyük Şehir Bülteni, Yine Dolu Dolu - Son Dakika
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Büyük Şehir Bülteni, Yine Dolu Dolu

04.09.2021 17:55

2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyük Şehir Bülteni, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri duyurmaya devam ediyor.

2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyük Şehir Bülteni, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri duyurmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN KALBİ KAYSERİ'DEN HALKA HİZMETTE GAYRET MESAJI

51'inci sayısıyla vatandaşlara ulaşan Büyük Şehir Bülteni başyazısında Kayseri'yi, 'coğrafi yapısı itibariyle Türkiye'nin kalbi' olarak niteleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara hizmet noktasında gayretli oldukları mesajını verdi.

Başkan Büyükkılıç, tarihte önemli medeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri'nin geçmişten getirdiği mirası geleceğe taşımak için gayret gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şehrimiz, coğrafi yapısı itibariyle Türkiye'nin kalbi konumundadır. Bu mevki itibariyle de ülkemizde ve tüm dünyada değişim ve gelişimleri takip eden bir hizmet anlayışımız mevcut. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçemizle yaptığımız çalışmaları Kayseri'mize göre projelendiriyor, hizmet ve yatırımlarda öncü olan şehrimizin dünyaca tanınması için azami gayret gösteriyoruz. Tarihte önemli medeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri'mizin geçmişten getirdiği mirası geleceğe taşımak için buradayız. Geliştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarda önce şehrimize olan sevdamız, sonra da Rabbimin vermiş olduğu hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Dünya kentlerinin simasına yakışır bir şekilde olan kentimizde eğitimden ulaşıma, kültürden sosyal yaşam merkezlerine, altyapı ve üstyapı olmak üzere pek çok alanda sistematik hizmetler gerçekleştiriyoruz. Örnek tesisler yapıyor, ulaşımı rahatlatmak için katlı kavşak ve alt geçitler inşa ediyoruz. Yollar açıyoruz, parklar yapıyoruz, beş yıldızlı sosyal yaşam merkezleri inşa ediyoruz, sosyal projelerimizle ihtiyacı olan herkesin yanında olmanın gayretini gösteriyoruz. "

Büyük Şehir Bülteni'nin 51. sayısında Başkan Büyükkılıç'ın Kayserililere 150. Yılda 150. Proje kapsamında söz verdiği projelerin müjdeleri, Ulaşım A. Ş., KAYMEK ve KASKİ'nin faaliyetleri gibi bir çok konunun yer aldığı içerik bulunuyor.

Vatandaşlar, 20 sayfalık Büyük Şehir Bülteni'ne ücretsiz ulaşabiliyor.

Kaynak: Habermetre
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