Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler - Son Dakika
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Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler

03.05.2022 11:46

Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler Köyden şehirlere göç edenler artık şehirden köylerine dönüşe başladı Önce Korana virüs salgını ardından yaşanan geçim sıkıntıları ve hayat pahalılığı ile birlikte büyük şehirlerden köylere geri dönüş sürüyor.

Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler

Köyden şehirlere göç edenler artık şehirden köylerine dönüşe başladı

ARTVİN - Önce Korana virüs salgını ardından yaşanan geçim sıkıntıları ve hayat pahalılığı ile birlikte büyük şehirlerden köylere geri dönüş sürüyor. İstanbul, İzmit, Bursa ve Ankara gibi illere yıllar önce Artvin'deki köylerinden göç edenler bugünlerde köylerine geri dönüyor.

Artvin'de Borçka ilçesi tersine göçün yoğun olduğu bölgelerden biri. Yıllardır büyükşehirde yaşayan Hasan, Şafak, Erdal Altıparmak, Metin, Turan ve Cavit Tabıloğlu ile Kemal Öztürk, memleketleri Borçka'ya dönerek köylerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladılar.

Memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Borçkalı aileler, bir yandan yeni bir hayat kurmanın sevincini yaşarken en çok da bayramı, cep telefonuyla değil yüz yüze kutlamanın mutluluğunu yaşadılar.

Son günlerde giderek zorlaşan hayat şartları nedenle ile elindeki birikmiş parasının bitmesiyle borçlanmaya başladığını söyleyen köylüler, memleketleri Borçka ilçesine bağlı köylerine taşınarak tarım ve hayvancılıkla uğraşacaklarını söylediler.

Bu defa köyden şehre değil şehirden köye dönme zamanı olduğunu ve hayatlarını devam ettirmekte zorlandıklarını söyleyen Hasan Altıparmak ve Kemal Öztürk, arazilerinde yeni çay ve tarım alanı açmak için hummalı çalıma başladı. Diğer yandan ev inşaatlarına ve arıcılığa başlayan kardeşler, yeni hayatlarından mutlu olduklarını söylediler.

Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler
Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler
Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler
Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler

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İstanbul, Artvin, Tarım, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler - Son Dakika


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