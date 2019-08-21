Son Dakika Haberleri: Büyük ses getiren mini-dizi 'pavyon'
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Büyük ses getiren mini-dizi 'pavyon'

1 saat önce

BluTV'nin büyük beğeni toplayan özel yapımı 'Pavyon', 4. bölümünde o ışıltılı dünyayı tüm açıklığıyla seyircinin gözleri önüne sermeye devam ediyor.

Büyük ses getiren mini-dizi 'pavyon', System.String[]

Yeni bölümü merakla beklenen mini dizinin 23 Ağustos'ta BluTV'de ekranlara gelecek yeni bölümün fragmanı yayınlandı.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Sami Öztürk'ün üstlendiği, yapımcı koltuğundaysa Enver Arcak'ın oturduğu mini kurmaca belgesel dizi 'Pavyon', yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgiyle takip ediliyor. 23 Ağustos'ta yayınlanacak 4.bölümünde seyirci, Ankara'yla özdeşleşen "oldukça yerli" ışıltılı ve büyülü eğlence hayatının nabzını tutmaya devam edecek.

BluTV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:04 Kaynak: Bültenler
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