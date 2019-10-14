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Büyük şirketler için 'yapılandırma' başlıyor

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için "Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)" uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Büyük şirketler için 'yapılandırma' başlıyor, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için "Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)" uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:07 
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