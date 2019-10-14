Büyük şirketler için 'yapılandırma' başlıyor
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için "Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)" uygulamasına başlanacağını bildirdi.
Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için "Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)" uygulamasına başlanacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:07
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