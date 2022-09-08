Türkiye 'nin farklı şehirlerinden 35 sporcu 'Büyük Taarruz Bisiklet Turu' kapsamında geçen 22 Ağustos'ta Ankara'dan yola çıktı. Bisikletliler, Anıtkabir 'den başladıkları turda, 1150 kilometre pedal çevirerek İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Belkahve Ata Anı Evi'ne ulaştı. Bisikletlileri Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve ekibi karşıladı. Tur hakkında bilgi veren Büyük Taarruz Bisiklet Turu Lideri Emekli Albay Osman Kutlu, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Mücadelesi'nin farkındalığını ulaştırmak amacıyla yola çıktık. 10 yıldır projemizi gerçekleştiriyoruz. Unutulmuş pek çok kahraman artık toplumda anlaşılmaya, hatırlanmaya başlanmış dedi. Lions Dernekleri 118R yönetiminden Yakup Özdanon da Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibini desteklediklerini dile getirdi. Bisiklet turunun sporcuları Ata Anı Evi'ni ziyaret etti. Belkahve'de çadır kuran ekip, 9 Eylül 'de Konak Hükümet Meydanı'nda yapılacak anma törenine katılacak. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BÜYÜK TAARRUZ BİSİKLET TURU BELKAHVE'YE ULAŞTI - Son Dakika

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