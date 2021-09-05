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Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun durağı Alaşehir - Son Dakika

Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun durağı Alaşehir

05.09.2021 13:37
Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun durağı Alaşehir, System.String[]

ANITKABİR'den 22 Ağustos'ta başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek Büyük Taarruz Bisiklet Turu, Manisa'nın Alaşehir ilçesine uğradı.

ANITKABİR'den 22 Ağustos'ta başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek Büyük Taarruz Bisiklet Turu, Manisa'nın Alaşehir ilçesine uğradı. Alaşehirli vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan bisiklet ekibi, ay-yıldızlı bayrağımızı açarak Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na geldi. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan bisikletçiler, izleyenleri Türk Bayrağı ile selamladı.

Toplam 30 kişilik bisiklet ekibinin ekip lideri Osman Kutlu, "Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda her yıl Ankara Anıtkabir'den yola çıkıyoruz. Sakarya Savaşı'nın alanlarını, Büyük Taarruz'un savaş alanlarını günü gününe, saati saatine ordumuz nereden geçmişse her yerden geçerek, çadırlarda konaklayarak, şehitliklerde anma törenleri düzenleyerek ilerliyoruz. 9 Eylül'de İzmir'e kadar gidiyoruz. Bu gün de Alaşehir'in kurtuluşu olduğu için Alaşehir'deyiz" dedi.


Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun durağı Alaşehir
Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun durağı Alaşehir
Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun durağı Alaşehir

Büyük Taarruz, Anıtkabir, Alaşehir, Bisiklet, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun durağı Alaşehir - Son Dakika Spor


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