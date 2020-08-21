Büyük Taarruz kutlamaları bu yıl sınırlı katılımla yapılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Büyük Taarruz Zafer Haftası 98. Yıl Dönümü Kutlama' etkinlikleri Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında bu yıl sadece protokol düzeyinde katılımla yapılacak.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin belirtilen tarihler arasında yapılacağı belirtilerek, "İlimizde 25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan 'Büyük Taarruz Zafer Haftası 98. Yıl Dönümü Kutlama Programı' Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda sadece protokol düzeyinde sınırlı katılımla yapılacak. Etkinlikler çelenk sunma ve şehitlik ziyaretleri şeklinde gerçekleştirilecektir" denildi. - AFYONKARAHİSAR