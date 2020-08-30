Büyük Taarruz'u çektikleri kısa filmle anlattılar - Son Dakika

Kütahya'da bir grup gönüllü tarafından, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni anlatan kısa film çekildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi tarafından hazırlanan proje kapsamında çekilen kısa filmde, aralarında dernek üyeleri, öğrenci ve gönüllülerin bulunduğu 6 kişi rol aldı.

Uğur Er, Zühre Selvitopu, Derya Saygılı, Yaşar Saygılı, Emir Şimşek ve Ufuk Saygılı'nın rol aldığı filmde, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının taarruz öncesi yaptığı planlar ve İsmet Paşa'ya taarruz emrini vermesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile vedalaştığı sahne ve Halide Edip Adıvar'ın "Türk'ün Ateşle İmtihanı" kitabını yazmaya başladığı anlardan kesitler yer alıyor.

Dernek başkanı Şaban Başoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihi açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Çektikleri kısa filmle kazanılan zaferi anlatmak istediklerini dile getiren Başoğlu, şunları kaydetti:

"Dernek olarak 30 Ağustos'a özel bir çalışma yapmak istedik. Hazırladığımız bir proje ile zaferi anlatan kısa ir film çekmeye karar verdik. Bu filmle zafer ruhunu canlandırmak, o ruhu yeni nesle anlatmak istedik. Aralarında dernek üyelerimizin de bulunduğu 6 kişilik ekiple kısa sürede çekimlerimizi tamamladık. Filmde rol alan dernek üyelerimiz ile gençlerimiz başta olmak üzere bize maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu filmi Türk milletine armağan ediyoruz."

Filmde rol alan Uğur Er ise Atatürk'ü canlandırmanın kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.

Çekimlerle adeta tarihi yaşadıklarını aktaran Er, "Hazırladığımız bu filmle gerçekten çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü bu zafer, Türk milleti için büyük öneme sahip. Zafer Haftası'nda zaferi bir nebze anlatabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Kısa film Kütahya Valiliği ve derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak izlenime sunulacak.