AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi

13.05.2022 14:06

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde düzenlenen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'ne katılan 116 ülkeden 3 bin 55 eser arasından finale kalanlar belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde düzenlenen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'ne katılan 116 ülkeden 3 bin 55 eser arasından finale kalanlar belli oldu.

Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 16-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kısa film festivalinde 24 eser finale kaldı.

Ön jürinin belirlediği 24 eser, Afyonkarahisar'da 8 gün boyunca izleyici karşısına çıkacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, sanatın toplumun damarlarına kadar ulaşabilen özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Sinemanın da önemli bir sanat dalı olduğuna değinen Tanır, şöyle konuştu:

"Milli Mücadele ve Büyük Taarruz'un yaşandığı topraklarda sanatla toplumu buluşturabilmek adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğümüzün katkıları ve Afyonkarahisar Valiliğimizin himayelerinde bir çalışma yapıyoruz. Festival kapsamında sinema dalında çok değerli 7 jüri üyemiz bulunuyor. Dünya'nın 116 ülkesinden film festivali yarışmasına 3 bin 55 eser katıldı. Bu gerçekten rekor bir katılımdır."

Tanır, festival kapsamında finale kalan eserlerin sinema tırıyla kentte gösterimi ile konser, atölye çalışmaları ve söyleşilerin olacağını da vurguladı.

"Finale 24 eserimiz kaldı"

Festival Direktörü Ahmet Bikiç de kısa film yarışmalarının kentlerin tanıtımı için çok anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz'un yaşandığı Afyonkarahisar'ın çok anlamlı topraklar olduğunu vurgulayan Bikiç, "Kısa Film Festivalimizle kentimizi bütün dünyaya duyurmak istedik. Yaklaşık 116 ülkeden yönetmenin yarışmaya başvurmasına vesile olduk. Bizim için bu altyapıyı geliştirmek de çok önemliydi. Filmler arasında çok farklı çalışmalar ve bakış açıları var." diye konuştu.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonunda dereceye girecek filmlere ödülleri, 20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde verilecek.

Öte yandan festivalde Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansının da paydaş olduğu bildirildi.

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi

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Kaynak: AA

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