Konuşmaların sonrasında askeri bando takımı eşliğinde kara, deniz ve hava askeri birlikler ile atlı birliklerin katılımı ile tören geçişi yapıldı. Anıtkaya'da gerçekleştirilen tören, Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri tarafından şehitliği gezerek karanfil bırakması ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Karahisar, Anıtkaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ANITKAYA ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ - Son Dakika

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