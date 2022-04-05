Büyük Taarruz'un 100. Yılı - Son Dakika
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Büyük Taarruz'un 100. Yılı

05.04.2022 15:50
Büyük Taarruz'un 100. Yılı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla şiir yarışması düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla şiir yarışması düzenlendi.

Afyonkarahisar Ahde Vefa Kültür Sanat Derneği Başkanı Azime Çavdar Gürlek, yaptığı açıklamada "Büyük Taarruz'un 100. Yılına Ahde Vefa" isimli şiir yarışması düzenleneceğini belirtti.

Yarışmada, uluslararası katılımla Büyük Taarruz ve Kocatepe'yi konu alan şiirlerin yarışacağı aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz Kocatepe'nin Türk Tarihi açısından, Kurtuluş Savaşı'ndaki önemini ve Türk Ordusu'nun zaferini vurgulamak, milli, manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, korumak, sahip çıkmak, tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek proje, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar İl Kültür-Turizm Müdürlüğü himayesinde ve Kent ve İnsan Derneği'nin katkılarıyla Afyonkarahisar Ahde Vefa Kültür Sanat Derneği tarafından yürütülecek."

Öte yandan, şiir yarışması sonuçlarının 1 Haziran'da açıklanacağı bildirildi.

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Büyük Taarruz, Karahisar, Turizm, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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